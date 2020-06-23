Apple Intel işlemciyi bıraktı

2006'dan bu yana Mac bilgisayarları için Intel işlemcilerini kullanan Apple ilk defa ARM tabanlı kendi işlemcisine geçeğini açıkladı.







Apple CEO'su Tim Cook, internette yayınlanan konferansta, "Mac için tarihi bir gün" sözleri ile Mac bilgisayarlar için ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilere geçişin ilk duyurusunu yaptı.





Apple Silicon, yongalardan özel olarak daha iyi performans alınması amacıyla geliştirildi. Sürekli olarak gelişen Apple cihazları ve işlemcileri için gerekli altyapıyı bu girişim sağlıyor.





Apple, kendi bünyesinde tasarladığı işlemcilere geçişle birlikte daha yüksek performans elde etmeyi ve enerji güç tüketiminin azalacağını vadediyor. Apple'in uzun süredir Intel işlemcilerin performansından memnun olmadığı biliniyordu.





Yeni Mac’ler ayrıca diğer Apple ürünleriyle benzer bir mimari kullanacak. Bu sayede geliştiriciler, yeni Mac sistemlerini kullanarak her Apple cihazına özel uygulamalar geliştirebilecek. Apple’ın kendi uygulamaları da Apple Silicon ile uyumlu hale gelecek.





Tim Cook, Apple Silicon ile donatılan ilk Mac bilgisayarın 2020'nin sonuna doğru geleceğini ve diğer Mac modellerinde önümüzdeki 2 yıl içinde Apple Silicon'a geçiş yapılacağını ifade etti.