Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple iOS 13.1 için saat verdi /24 Eylül 2019 21:10

Apple iOS 13.1 için saat verdi

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13.1 güncellemesini yayınladı. iOS 13.1 ile gelen karanlık tarafa özelliği çok beğenildi. Fakat yeni güncelleme ile bir çok sorunla karşılaşıldı. Tüm bu sorunların yeni iPhone güncellemesi ile çözüleceğini belirten Apple, bugün saat 20.00'da iOS 13.1 güncellemesini yayınlayacak.

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iOS 13 güncellemesi ile iPhone’lara bir çok yeni özellik gelse de sorunları da beraberinde getirdi. Sorunlara gelen tepkile sebebiyle Apple 30 Eylül’de yayınlayacağı iOS 13.1'in tarihini erkene çekti.

iOS 13.1 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkiye iOS 13.1 güncellemesini, bu akşam yani 24 Eylül akşamı saat 20:00'da alacak. iOS 13 güncellemesi de saat 20:00'da yayınlanmıştı.

iOS 13.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALACAK

iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:

iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone SE

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.
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