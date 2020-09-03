Apple iOS 14’le beraber indirime gidiyor

Uzun vadeli abonelikleri tercih eden ve App Store’u bu amaca göre tasarlayan Apple son zamanlarda olumsuz eleştirilerin odağı oldu. Zira Apple satın alma opsiyonlu ücretsiz servisler yerine sürekli yenilenen aboneliklerden gelir elde etmeyi seviyor.







Shift Delete’de yer alan habere göre, Epic Games ve WordPress ile ilgili yaşanan sorunlardan sonra Apple, yeni App Store politikası ile ilgili açıklama yaptı.





Geliştiricilerden alınan komisyon oranları yüzünden ifade veren Tim Cook, bu oranların hâlâ adil olduğuna inanıyor.





Bu fikrinin arkasında durmasına rağmen kullanıcıların baskısını üzerinde hisseden Cook, geliştiricileri ve dolayısı ile kullanıcıları memnun etmek adına harekete geçti.





iOS 14 sürümünün piyasaya sürülmesi ile hayata geçirilecek olan bu proje, Apple’a abone kazandırmak adına uygulama geliştiren kişilere promosyon kodlarının verilmesini sağlayacak. Bu kodlar sayesinde bazı uygulamalar ya geçici bir süre boyunca ücretsiz olacak ya da indirimli bir fiyat eşliğinde tekrar satışa sunulacak.





Uygulama içi satın alma





Bundan böyle uygulama içi satın alma ve doğrudan satın alma işlemlerinde indirimli fiyatlar ile karşılaşma ihtimalî çok daha fazla olacak.





Abonelerini kaybetmek istemeyen ve onların App Store’da daha fazla vakit harcamasını isteyen Apple, uygulama geliştiren kişilere daha çok kod verecek.





Bu kodlar aracılığıyla kullanıcıların daha sık harcama yapması amaçlanıyor. Yeni sistemde tek kullanımlık bağlantı adreslerinden yararlanılacak. Kampanya kodları bu adresler sayesinde kullanılacak.





“Kullandığın Kadar Öde”, “Ücretsiz Deneme Süresi” veya “6 veya 12 ay Önceden Ödeme Yapanlar İçin İndirim” gibi ilgi çeken kampanyalara ağırlık verilecek. ABD merkezli teknoloji devi, fiyatlardan şikâyetçi olan abone sayısını azaltmaya çalışıyor.