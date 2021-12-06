Apple, iPhone 13'e Talebin Az Olduğunu Kabul Etti!

Apple, şu anda gezegendeki hemen hemen her elektronik şirketini etkileyen küresel çip sıkıntısı nedeniyle, iPhone 13 için üretim rakamlarını 90 milyondan 80 milyon birime indirmişti. Apple ve tedarikçileri arasındaki bu iletişim gerçekten gerçekleştiyse – Bloomberg'in güvenilir bir kaynak olduğu unutulmamalı –iPhone 13 satın almak için önümüzdeki aylarda sıraya girmek gerekmeyecek.





Kısacası, Apple'ın iPhone 13 üretirken yaşadığı zorluklar, en azından şimdilik, azalan taleple dengelenmiş görünüyor. Başka bir deyişle iPhone 13 için Apple'ın beklediği talep oluşmuş değil ve bu durum, iPhone 13 almak için beklemek zorunda kalmayacağımızı gösteriyor. Çünkü arz ve talep dengesinde bir sorun yok.





Bu tablonun 2022 boyunca nasıl değişeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.