Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, iPhone 13'e Talebin Az Olduğunu Kabul Etti! /06 Aralık 2021 11:10

Apple, iPhone 13'e Talebin Az Olduğunu Kabul Etti!

Apple'ın, iş ortaklarına iPhone 13'e olan talebin çok fazla düştüğünü söylediği iddia ediliyor. Bu da şirketin, çip sıkıntısı nedeniyle yaşadığı üretim zorluklarının son kullanıcıya yansımadığı anlamına geliyor!

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iPhone 13 Eylül ayında piyasaya sürüldüğünde, çok iyi eleştiriler aldı. Ancak son gerçek satış rakamları, Apple'ın umduğu gibi değil gibi görünüyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre Apple, bileşen tedarikçilerine iPhone 13 talebinin "zayıfladığını" ve daha önce tahmin edildiği gibi gelecek yıl arz veya talebin artacağının garantisi olmadığını söylüyor.

Apple, şu anda gezegendeki hemen hemen her elektronik şirketini etkileyen küresel çip sıkıntısı nedeniyle, iPhone 13 için üretim rakamlarını 90 milyondan 80 milyon birime indirmişti. Apple ve tedarikçileri arasındaki bu iletişim gerçekten gerçekleştiyse – Bloomberg'in güvenilir bir kaynak olduğu unutulmamalı –iPhone 13 satın almak için önümüzdeki aylarda sıraya girmek gerekmeyecek.

Kısacası, Apple'ın iPhone 13 üretirken yaşadığı zorluklar, en azından şimdilik, azalan taleple dengelenmiş görünüyor. Başka bir deyişle iPhone 13 için Apple'ın beklediği talep oluşmuş değil ve bu durum, iPhone 13 almak için beklemek zorunda kalmayacağımızı gösteriyor. Çünkü arz ve talep dengesinde bir sorun yok.

Bu tablonun 2022 boyunca nasıl değişeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.
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