Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, iPhone 14 ile sürpriz yapabilir /22 Kasım 2021 20:31

Apple, iPhone 14 ile sürpriz yapabilir

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde Lightning kablosu inadından bir türlü vazgeçmemişti. Son sızıntıya göre Apple sürpriz yapabilir ve USB-C'ye geçebilir.

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CHIP'in haberine göre iPhone serisiyle ilgili süregelen şikayetlerden biri USB-C yerine Apple'ın kendi Lightning portunu kullanması olurken, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının bunu değiştirmesi büyük ilgi görmüştü.

iPhone X'in Lightning girişini USB-C'ye dönüştüren ve böylece dünyanın ilk USB-C'li iPhone'una imza atan İsviçreli robotik öğrencisi Ken Pilloner, bu iPhone'u 86 bin dolardan eBay'de satmayı başarmıştı. Şimdi gelen haberlere göreyse, Apple da benzer bir hamlede bulunabilir.

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Lightning yerine USB-C portunu kullanacak.Bunun 3 ana sebepten dolayı olacağı düşünülüyor. Bunlardan ilki, Apple'ın ProRes video özelliği ile oluşturulan büyük boyutlu dosyaları USB-C ile daha hızlı aktarmak istemesi.

Bir diğer sebep ise USB-C'nin artık gerçekten cihazların büyük bölümünde kullanılıyor olması. Böylece iPhone sahiplerinin oluşturulan içerikleri diğer cihazlarla rahatlıkla paylaşabilmelerine önayak olmak isteniyor. Geçiş için gösterilen diğer bir sebebin de AB'nin baskısı olduğu açık. AB, USB-C'yi akıllı telefon standardı olmaya zorluyor ve bu da Apple'ı bu değişikliğe iten bir diğer sebep olarak gösteriliyor.
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