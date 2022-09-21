Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, iPhone 14'lerdeki sorunları çözebilecek mi? /21 Eylül 2022 09:36

Apple, iPhone 14'lerdeki sorunları çözebilecek mi?

Apple, yeni telefon modeli iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ı satın alanların yaşadığı şikayetler üzerine yazılım hatalarını gidermeye çalıştığını bildirdi. Yeni iki modeli satın alanlar sosyal medya uygulamalarını kullanırken arka kameraların kontrolsüz bir şekilde titrediği ve cihazların garip sesler çıkardığı şikayetinde bulunmuştu.

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Euronews'in haberine göre, Sosyal medya sitelerine yüklenen video ve paylaşımlarda bazı kullanıcılar sorunun yalnızca TikTok, Snapchat, ve Instagram gibi üçüncü platformlarda kamera kullanımı sırasında yaşandığını belirtti. Bir YouTube kullanıcısı paylaştığı videoda TikTok kullanırken telefonunun titrediğini anlattı.

Diğer bazı kullanıcılar Reddit'te de sorun yaşadığını belirtirken, bir kullanıcı Snapchat ve Instagram'ı açtığında kamerasının kontrolsüzce titrediğini belirtti. Bu kişi uygulama olmadan telefonla fotoğraf çekerken bir sorunla karşılaşmadığını ifade etti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e açıklama yapan Apple, sorunu gidermeye çalıştıklarını bildirdi. Apple adına  açıklama yapan sözcü, "Sorunların farkındayız ve onarımı önümüzdeki hafta piyasaya süreceğiz" diye konuştu.

iPhone 14'ler ile ilgili başka sorunlar da yaşandı

Apple yeni cep telefonu modelini tanıtımını 7 Eylül'de yapmıştı. İlk 48 megapiksel kamera ile birlikte bazı yeni özellikler içeren Pro modellerin bu yıl hayli yüksek talep görmesi bekleniyor. ABD'de 999 dolardan satışa sunulan bu modellerin şirkete nefes aldırması bekleniyor.

Apple uzmanı Ming-Chi'nin sosyal medyadan yaptığı bir dizi paylaşımda Apple'ın iPhone 14 Pro modeline olan talep nedeniyle firmanın standart iPhone 14 üretiminin yerine daha lüks cihazlara ağırlık verdiğine dair haberler geldiğini aktardı. Öte yandan iPhone 14 Pro için bekleme süresinin iPhone 14'e göre daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yaşanan sorun yeni modelle ilgili şirketin başını ağrıtan ilk sorun değil. Apple, geçen hafta son mobil yazılımı iOS 16'yı piyasaya sürdükten hemen sonra yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro cihazların başlatılmasıyla ilgili sorunları gidermeye çalışmış, iPhone Pro Max'in zum yapma özelliğiyle ilgili bir onarım piyasaya sürmüştü.
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