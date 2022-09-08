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Apple, iPhone 14'ü tanıttı, işte fiyatı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı kamuoyuna tanıttı.

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Apple'ın en yeni iPhone serisi daha iyi kameralara, daha hızlı işlemcilere ve daha uzun ömürlü bir bataryaya sahip. Ürünlerin geçen yıl tanıtılanlarla aynı fiyatta olacağı belirtiliyor.

Üç yıl sonra ilk kez yüz yüze bir tanıtım etkinliği düzenleyen Apple'ın ürün fiyatlarını sabit tutması bir sürpriz oldu. Bunda dündaya dayaşanan enflasyonist baskının etkisi olduğu söyleniyor. Analistler, yüzde 15'lik bir fiyat yükselişi bekliyordu.

Apple, son birkaç yıldır çoğunlukla kamera ve pil ömrünü geliştirmeye odaklanıyordu. Bu seferki iPhone serilerinde de aynı durum gözlendi. Standart iPhone fiyatları ABD'de 799 dolar, Pro modeller ise 1099 dolardan başlayacak.

Yeni seride en iyi iyileştirmeler Pro ve Pro Max modellerinde görülecek ve kameraların 48 megapiksel olacağı belirtildi. Pro ve Pro Max'in iPhone 13 versiyonları 12 megapiksel kameraya sahip. Pro modellerde ayrıca Android ile çalışan akıllı telefonlarda uzun zamandır bulunan bir özellik olan, cihaz kilitliyken bile ekran ön yüzü görülebilen özellik de olacak.

Tüm iPhone 14 modellerindeki bir diğer özelliğe göre, kullanıcılar bulunduğu yerde bağlantı olması bile, yeni bir uydu özelliği aracılığıyla SOS mesajları gönderebilecek. AP'ye göre yeni modeller ayrıca, araba kazalarını algılayabilen ve otomatik olarak acil servislere bağlanabilen bir hareket sensörü içerecek.

Mağazalarda 16 Eylül'de satışa sunulacak olan yeni Apple Watch modelleri ise geçen yılki modelle aynı fiyatla 399 dolardan başlayacak.

Tüm dünyada yaşanan enflasyonist trend nedeniyle akıllı telefon satışları da küresel çapta bir süredir düşüşte. Ancak araştırma şirketi Canalys'e göre Apple bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artışla yaklaşık 106 milyon iPhone sattı.

Data Corp'un bu yıl ki öngörüsüne göre dünya genelinde telefon satışlarında yüzde 6,5 oranında bir düşüş olacak.
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