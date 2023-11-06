Apple, iPhone 17 için radikal bir karar alabilir

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın standart iPhone 17'nin üretimi için Çin yerine Hindistan'a yönelebileceğini söylüyor.





Her şey plana uygun giderse, yeni nesil iPhone 17'nin 2025'te piyasaya sürülmek üzere 2024'ün ikinci yarısında üretime başlaması bekleniyor. Apple, aslında zaten Hindistan'da iPhone üretiyor ama bu üretim hacmini artırma niyetinde. Şu anda küresel iPhone sevkiyatlarının %12 - 14'ü Hindistan'dan yapılıyor. Apple bu oranı 2024 yılına kadar %20 - 25'e çıkarmak istiyor.





Kuo, Foxconn'un Çin'in Zhengzhou ve Taiyuan kentlerindeki üretim ölçeğinin 2024 yılına kadar sırasıyla %35-45 ve %75-85 oranında azalmasını bekliyor. Ayrıca Hindistan'daki üretimin genişletilmesinin yanı sıra, Luxshare'in iPhone sipariş tahsisindeki hızlı artış ve üretim hattı otomasyonundaki iyileştirmelerin de üretim ölçeğinin küçülmesinin ana nedenlerinden olduğunu söylüyor.





Analisti Ross Young'a göre 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone 17, Dinamik Ada tasarımını koruyacak olsa da standart iPhone'lara Always-On Display ve ProMotion'ı eklediği yıl olabilir.

Bu değişiklik, Apple'ın Face ID TrueDepth sensörünü panelin altına yerleştirmeyi planlaması dolayısıyla gerçekleşebilir. iPhone 17 Pro, iPhone 14 Pro ile tanıtılan aynı Dinamik Ada tasarımını iki yıl kullandıktan sonra muhtemelen yepyeni bir tasarıma sahip olacak.





