Apple sonunda kabul etti: kriz var

ABD merkezli teknoloji ürünleri şirketi Apple, küresel bir tedarik sıkıntısıyla mücadele ederken yeni bir krizle karşı karşıya: Talep azlığı.



Bloomberg’de yayınlanan haberde Apple, parça üreticilerine bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, parça üreticilerine, “iPhone 13 serisi için talep azaldı” açıklamasını yaptı.



Ürünlerin piyasaya çıkmasından önce 90 milyon telefon satmayı hedefleyen Apple, bu hedefini 10 milyon azaltmıştı. Bundan sonra da daha fazla azaltabileceği kaydedildi. Hem dünya genelinde görülen enflasyon hem de Omicron varyantı sebebiyle insanların alışveriş yapmayı azalttığını öne süren Bloomberg, buna rağmen şirketin yeni yıl ve Noel döneminde satışlarını artırmasının beklendiğini aktardı.



Bloomberg, birçok insanın kriz sebebiyle iPhone 13 satın almak yerine gelecek yıl çıkacak yeni iPhoneları satın almayı beklediğini yazdı. Bloomberg, “iPhone 13’ler, tamamen tasarımı değişen iPhone 12’lerden çok da fazla değişikliğe uğramadı. 2022’de piyasaya çıkacak iPhone’larda daha büyük değişiklikler bekleniyor ve bu sebeple de tüketiciler yeni telefon almayı bekliyor” yorumuna yer verdi.