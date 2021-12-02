Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple sonunda kabul etti: kriz var /02 Aralık 2021 12:39

Apple sonunda kabul etti: kriz var

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, corona virüsü salgını ve çip sıkıntısı dolayısıyla bir süredir ürünlerin arzında sıkıntı yaşıyordu... Fakat şirket bugün yaptığı açıklamada talep konusunda da çok ciddi bir yavaşlama içerisine girildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

ABD merkezli teknoloji ürünleri şirketi Apple, küresel bir tedarik sıkıntısıyla mücadele ederken yeni bir krizle karşı karşıya: Talep azlığı.

Bloomberg’de yayınlanan haberde Apple, parça üreticilerine bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, parça üreticilerine, “iPhone 13 serisi için talep azaldı” açıklamasını yaptı.

Ürünlerin piyasaya çıkmasından önce 90 milyon telefon satmayı hedefleyen Apple, bu hedefini 10 milyon azaltmıştı. Bundan sonra da daha fazla azaltabileceği kaydedildi. Hem dünya genelinde görülen enflasyon hem de Omicron varyantı sebebiyle insanların alışveriş yapmayı azalttığını öne süren Bloomberg, buna rağmen şirketin yeni yıl ve Noel döneminde satışlarını artırmasının beklendiğini aktardı.

Bloomberg, birçok insanın kriz sebebiyle iPhone 13 satın almak yerine gelecek yıl çıkacak yeni iPhoneları satın almayı beklediğini yazdı. Bloomberg, “iPhone 13’ler, tamamen tasarımı değişen iPhone 12’lerden çok da fazla değişikliğe uğramadı. 2022’de piyasaya çıkacak iPhone’larda daha büyük değişiklikler bekleniyor ve bu sebeple de tüketiciler yeni telefon almayı bekliyor” yorumuna yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple sonunda kabul etti: kriz var Sonraki Haber >>

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:29