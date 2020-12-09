Apple kulaklık fiyatı: 5 bin 699 TL

Son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan Apple'ın ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max'in tanıtımı yapıldı.







Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max, 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.





Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.





Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkânı sağlıyor.





KULAKLIK ÇIKARILDIĞINDA OTOMATİK OLARAK KAPANIYOR





AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.





Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunun altını çizen Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.





Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satıyor. Başka bir deyişle dün tanıtılan kulaklık bu iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa sunuldu.