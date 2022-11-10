Apple kullananlara büyük şok: Kullanıcıların verileri mi toplanıyor?

Teknoloji dünyasının son yıllarda en önem verdiği konular kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği olsa da sektörün devleri ne yazık ki sık sık bu alanlarda yaptıkları suistimallerle gündeme geliyor. Daha önce Facebook, Instagram ve TikTok bu yüzden sert eleştirilerin hedefinde yer alırken bu defa Apple o eleştirilerin hedefi oluyor. Üstelik şirket, kullanıcılarının gizliliğinden yana olduğunu belirtip iOS yazılımıyla yeni önlemler aldığı halde…







İki geliştirici tarafından yapılan bir araştırma sonunda teknoloji devi, önceden yüklenmiş kendi uygulamaları sayesinde kullanıcıların, izledikleri hisse senetlerine kadar pek çok verisini topluyor. Geliştiriciler, Apple’ın kullanıcıların hareketlerini önceden yüklenmiş kendi App Store, Apple Music, Apple TV, Books ve Stocks uygulamalarında kaydettiğini buldu.





Kullanıcılara, uygulamaların kendilerini izleyip izlemeyecekleri konusunda seçenek sunmuştu.





“GİZLİLİK TEMEL İNSAN HAKKIDIR” DEMİŞTİ, AMA…

Bu uygulamaların, cinsel tercih ve dinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kullanıcıların hangi uygulamalara baktığının, izledikleri hisse senetlerinin ve hangi reklamları gördüklerinin Apple tarafından izlendiği tespit edildi.





Oysa Apple, kendisini kullanıcılarının gizliliğine saygı duyan bir şirket olarak konumlandırıyordu. Teknoloji devi Gizlilik sayfasında, “Gizlilik temel bir insan hakkıdır. Aynı zamanda temel değerlerimizden biridir. Bu yüzden ürünlerimizi ve hizmetlerimizi onu korumak için tasarlıyoruz” diye yazıyor.





Hatta şirket, daha çok kısa bir süre önce iPhone kullanıcılarına, uygulamaların kendilerini izleyip izleyemeyeceklerine karar vermeleri için seçenek sunmuştu. Ve bu hamlesi reklamcılığa dayanan birçok şirket ve geliştiricinin gelirlerini azalttığı için sert tepki görmüştü. En başta da Facebook CEO’su Mark Zuckerberg sık sık bu konuda şirketi eleştirmişti.





KULLANICILARIN HER HAREKETİNİ İZLİYOR

Apple’ın kullanıcı gizliliği yanlısı duruşunda neden geri adım attığı belli değil, ancak yakın zamanda App Store uygulamasına reklamlar eklendi ve reklamlarının nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için veri toplamaya çalışıyor olabileceği düşünülüyor.





Veri toplandığını ortaya çıkaran araştırmacılar Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry, Twitter’da bilgilerin Apple tarafından nasıl saklandığını gösteren videolar yayınladı. Ekip bu duruma yalnızca iOS 14.6’da rastladıklarını iOS 16’da analitik verilerin toplanıp toplanmadığının ise belli olmadığını söyledi.





Araştırmaya göre bir kullanıcı, App Store’da ruh sağlığı, cinsel yönelim ve dini uygulamalar arıyorsa, bu veriler doğrudan teknoloji devinin sunucularına gönderilip saklanıyor. Araştırmacılar, Google Chrome ve Microsoft Edge uygulamalarıyla da benzer testler yaptı ve analitik paylaşım devre dışı bırakıldığında uygulamaların cihazdan veri toplayamadığını buldu.