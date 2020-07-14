Apple, kullanıcılarına 500 milyon dolar ödeme yapacak!

Bu itirafın ardından şirkete dava açan kullanıcılar da oldu. Apple'a açılan bilinçli yavaşlatma davalarında sona gelindi.Yıllardır süren ve dallanıp budaklanan davalar, Apple'ın mahkeme ile anlaşmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre Apple, belirli modellerdeki iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapacak.





Webtekno'nun haberine göre ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başı, uzunca bir süredir iPhone'lar nedeniyle dertte. Çünkü şirket, iddialara göre eski model akıllı telefonlarını bilinçli olarak yavaşlatıyordu.





Apple, böylesi bir durumun gerçekten de var olduğunu ancak bunun bilinçli bir yavaşlatma olmadığını açıkladı. "Batterygate" olarak isimlendirilen bu durum, eski iPhone modellerinde performans kontrolünün yapılması ve sistem stabilitesinin bu şekilde sağlanması anlamına geliyordu.





Apple, Batterygate olayını kabul ettikten sonra çok büyük davalar açıldı. Tüketicilere göre bu durum, "tarihin en büyük tüketici sahtekarlıklarından biri"ydi. Şimdiyse Apple'a karşı ABD'de açılan davalarda nihai sonuca ulaşıldı.





Apple, iPhone yavaşlatma işlemi yaptığı tüm kullanıcılara 25 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Ancak bu durum sadece ABD'deki tüketiciler için geçerli.





Apple'ın tüketicilere yapacağı 25 dolarlık ödemeler, 310 ila 500 milyon dolararasında bir bedele mal olacak. Ancak Apple, bu bedele zaten razı. Çünkü tüketicilerin suçlamaları ve davaların dallanıp budaklanması, işin sonunda Apple'a daha büyük bir maliyet çıkaracaktı. Hal böyle olunca da teknoloji devi, 500 milyon doları rahatlıkla gözden çıkarabiliyor.





Anlaşmaya göre ABD'deki iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ya da iPhone SE modelleri ile (iOS 10.2.1 ve sonrası sürümlerde çalışmış olması şartıyla) ve iPhone 7 ile iPhone 7 Plus (iOS 11.2 ve sonrası sürümlerde çalışmış olması şartıyla) sahipleri, Apple'dan para talebinde bulunabilecekler.





Apple, ödeme yapacağı kullanıcılar için özel bir internet sitesi oluşturdu. Oluşturulan bu internet sitesine erişen iPhone sahipleri, bu sürece kendilerinin dahil olup olmadıklarını ve Apple'ın sunduğu alternatif çözümler ile ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca bir kullanıcı, bu internet sitesini kullanarak 25 dolar iade talebi başvurusunda bulunabilecek.





Apple, tüm taleplerin 6 Ekim 2020tarihine kadar toplanacağını ve bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini söylüyor.