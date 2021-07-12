Apple MacBook Pro'dan Touchbar'ı kaldırıyor mu?

Son olarak 9 to 5 Mac tarafından dile getirilen bu iddianın kaynağı ise, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) olarak gösteriliyor. Habere göre TouchBar'ın yerini, klavyenin üstüne yerleştirilecek geleneksel bir dizi işlev tuşu alabilir.







Daha önceki iddiaların sahipleri arasında, doğruluk açısından saygın kabul edilen Ming-Chi Kuo ve geçmişte Apple'ın yeniden tasarlanan MacBook Pro'nun belirli modellerini Touch Bar olmadan test ettiğini iddia eden Bloomberg'den Mark Gurman var.





TouchBar bazı Apple kullanıcıları tarafından beğenilse de, pek çok kullanıcı tarafından "kullanışsız" olarak değerlendirildiği de biliniyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde iki alternatiften bahsetmek mümkün. İlki, bazı modellerin TouchBar ile, bazılarının ise TouchBar'sız gelmesi.İkinci ihtimal ise, TouchBar'ın tamamen ortadan kaldırılması.



