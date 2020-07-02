Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple mağaza kapatmaya devam ediyor /02 Temmuz 2020 13:57

Apple mağaza kapatmaya devam ediyor

Teknoloji şirketi Apple, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısındaki artıştan dolayı Amerika'da çok sayıda mağazasını kapattı.

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Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles bölgesinde bulunan çeşitli mağazaları ve Las Vegas, Alabama, Idaho, Oklahoma, Georgia ve Louisiana mağazalarını kapatacak.

Daha önce Florida, Mississippi, Teksas ve Utah'daki mağazalarını kapatan Apple'ın kapanan mağaza sayısı 77'u ulaştı.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Apple'dan bugün yapılan açıklamada, “Mevcut Covid-19 şartlarına bağlı olarak bu bölgelerdeki mağazaları geçici olarak kapatıyoruz. Bu adımı oldukça temkinli bir şekilde atmakla birlikte durumu yakından takip ediyor ve ekiplerimizi ve müşterilerimizi olabildiğince çabuk görmeyi iple çekiyoruz.” denildi.

Apple, ABD'de bu yılın başından bu yana 200'den fazla mağazayı yeniden açmıştı.
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