Apple mağaza kapatmaya devam ediyor

Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles bölgesinde bulunan çeşitli mağazaları ve Las Vegas, Alabama, Idaho, Oklahoma, Georgia ve Louisiana mağazalarını kapatacak.







Daha önce Florida, Mississippi, Teksas ve Utah'daki mağazalarını kapatan Apple'ın kapanan mağaza sayısı 77'u ulaştı.





DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR





Apple'dan bugün yapılan açıklamada, “Mevcut Covid-19 şartlarına bağlı olarak bu bölgelerdeki mağazaları geçici olarak kapatıyoruz. Bu adımı oldukça temkinli bir şekilde atmakla birlikte durumu yakından takip ediyor ve ekiplerimizi ve müşterilerimizi olabildiğince çabuk görmeyi iple çekiyoruz.” denildi.





Apple, ABD'de bu yılın başından bu yana 200'den fazla mağazayı yeniden açmıştı.