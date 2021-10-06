Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple 'müşterilerini yanılttığı' için 95 milyon dolar ödeyecek /06 Ekim 2021 18:33

Apple 'müşterilerini yanılttığı' için 95 milyon dolar ödeyecek

Apple, ABD'de kendisine karşı açılan bir davada 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Davada, Apple'ın AppleCare koruma planı kapsamında yeni değil, yenilenmiş cihazlar vererek müşterileri yanılttığı öne sürülüyor.

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iPhone'ların üreticisi Apple, 2016 yılında Kaliforniya'da açılan bir davada anlaşma yoluna gitti. Söz konusu davada müşteriler, Apple'ın AppleCare koruma planı kapsamında yeni cihazlar vermek yerine yenilenmiş cihazlar verdiğini öne sürdü.

Apple, ABD'deki hüküm ve koşullar, servise gelen bir üründe yeni veya yenilenmiş, performans açısından yenisiyle eşdeğer parça veya ürünler kullanabileceğini belirtiyor. Ancak söz konusu davada davacılar, yenilenmiş veya "yeniden üretilmiş" cihazların "performans ve güvenilirlik açısından yenisiyle eşdeğer" olmadığını iddia ederek Apple'dan maddi tazminat talep etti.

Mynet'in haberine göre, bunun sonucunda teknoloji devi ile davacılar 95 milyon dolarlık bir ödeme için anlaşmaya vardı. Söz konusu ödeme, AppleCare Koruma Programı veya AppleCare+ için doğrudan ödeme yapan veya 20 Temmuz 2012'den sonra iPhone Yükseltme Programı'na dâhil olan ABD'li müşterileri kapsıyor.

Söz konusu ödemenin 68 milyon dolara yakın bir kısmı müşterilere aktarılacakken, geri kalan kısım yasal ücretlere ve diğer masraflara gidecek.

Apple, yenilenmiş cihazların kalitesiz olduğunu şiddetle reddetti. Ancak şirket, davayı sürdürmenin olası maliyetlerini değerlendirerek davacılarla anlaşmaya varmayı tercih etmiş gibi görünüyor.
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