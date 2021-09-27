Apple o söylentiyi doğruladı

Shiftdelete.net'in aktardığına göre; iPhone 13 almak için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan müşteriler, bu kez iPhone 13’te hata olduğunu bildiriyor.







APPLE WATCH İLE DE İLETİŞİM KURULAMIYOR





Apple Music’i iPhone 13’te kullanamadığını belirten kullanıcılar, yedekleme ve kurtarma ile ilgili sorunların olduğunu da belirtiyor. Buna göre Apple tarafından yapılan açıklamaya göre ise yedekleme ve kurtarma ile ilgili bir hatanın yanı sıra makro modunda da geçiş hatası bulunuyor.





Bu durum ise Apple Music’i etkiliyor. Kullanıcılar müzik kütüphanesine ve ayarlara erişimde sorun yaşıyor. Sorunu yaşayan Apple cihazlarının iPhone 13/Pro serisi, iPad 9 ve yeni iPad mini olduğu ifade ediliyor.





Yedekleme ve kurtarma gibi hataların haricinde yaşanan makro modu hatasında, kullanıcılar makro modu bir kez açtığında kapayamıyor. Tüm bunların yanı sıra iPhone 13 serisinin Apple Watch ile iletişim kuramadığına dair raporlarda bulunuyor.





Apple ise bu sorunları çözmek için kullanıcıların cihazlarını sıfırlamasını öneriyor.



