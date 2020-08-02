Apple o unvanı geri aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Apple hisselerinin 31 Temmuz Cuma günü borsa işlemlerinde değer kazanması ile dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı.





Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun 2019 yılı aralık ayında 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi üzerine bu unvanı kaybetmişti.







Beklentilerin üzerinde kâr açıklamasının akabinde piyasada değeri Saudi Aramco'yu geçen Apple dünyanın en değerli şirketi oldu.





Apple hisseleri cuma günkü işlemlerde yüzde 10 yükselerek günü 1,817 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle tamamladı.





Şirket, Suudi Arabistan'ın Aralık ayında Riyad'da işlem görmeye başlayan ulusal petrol şirketinin değerini (1,76 trilyon dolar) ilk kez geçti.





Business Insider'ın haberine göre, dünyanın en değerli şirketi olması öncesinde Apple, Microsoft Corp. ile ABD'nin Borsada işlem gören en büyük şirketi unvanı için çekişiyordu.





Aramco ise en başta ilk halka arzı gerçekleştirilirken Veliaht Prens Mohammed bin Salman'ın beklentilerini karşılamamıştı.





ARAMCO HALK ARZDA REKOR KIRDI

Bin Salman 2 trilyon dolarlık bir değerleme ve 100 milyar dolar civarında kaynak toplamak istiyordu. Ancak yabancı yatırımcılar böyle bir fiyatlamadan kaçındı. Şirket, daha küçük çaplı bir halka arz ile yaklaşık 30 milyar dolar sermaye topladı.





Sonrasında ise Koronavirüs'ün sebep olduğu talep düşüşünden dolayı bu yıl petrol fiyatlarında yaşanan çöküş geldi.





Aramco hisseleri, aralık sonundan bu yana -diğer petrol şirketlerinden çok daha az gerilemiş olsa da- yüzde 6,4 değer kaybetti.





Exxon Mobil Corp. söz konusu dönemde yüzde 40, Royal Dutch Shell Plc. yüzde 50 değer kaybetti.





Koronavirüs salgınında pazar payını artıran Apple'ın hisseleriyse bu yıl yüzde 45 değer kazandı. Şirketin güçlü bir bilançosu ve dijital hizmetleri sayesinde hızlı büyüyen faaliyetleri bulunuyor.