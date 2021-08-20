Apple ofislere geri dönüş tarihini erteledi

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Apple’ın çalışanlarının ofise dönüş tarihini erteledi.



iPhone, iPad ve MacBook’ların üreticisi Apple’ın normal şartlarda Ekim ayında dönmeye başlaması beklenirken, bu tarihin Ocak ayına ertelendiği belirtildi.



Corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte Apple yetkililerinin çalışanlarına bilgilendirme yaptığı belirtildi.



ÇALIŞANLAR ESNEK MODEL İSTİYOR



Yapılan açıklamada çalışanlarına ofislere dönmeden bir ay önce bilgi verileceği belirtildi. İç yazışmalarda açıklama yapan Çalışan ve Perakendeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O’Brien, çalışanların aşı olması gerektiğini söyledi. O’Brien fiziksel mağazaların açık olacağını da dile getirerek, “Pandemiyi atlatamadığımız için üzgün olduğunuzu biliyoruz. Dünya genelinde birçok iş arkadaşımız trajedi yaşadı, acı çekti ve üzüntü yaşadı. Bu zorlu zamanlarda birbirimize destek olmalıyız” dedi.



Apple, pandeminin bitmesi durumunda çalışanlarını haftada 3 gün çağırmayı planlıyordu. Fakat bu hibrit model çalışanların tepkisini çekti. Birçok Apple çalışanı daha esnek bir çalışma modeli talep ediyor.



