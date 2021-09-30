Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple Pay'de büyük güvenlik açığı bulundu /30 Eylül 2021 12:17

Apple Pay'de büyük güvenlik açığı bulundu

İngiliz uzmanlar, iPhone marka telefonlarda ortaya çıkan bir güvenlik açığı nedeniyle, telefon kilitli de olsa temassız ödeme yapılabildiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, "Kredi kartlarınızı iPhone'a kaydetmeyin" diyerek uyardı.

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İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Birmingham ve Surrey Üniversiteleri’nden uzmanlar, iPhone’un tuş kilidini açmadan bin sterlin ödeme alabildiklerini ortaya çıkardılar. Ekip, bu tezlerini kanıtlamak için bir video da yayınladı.

Uzmanlara göre, ApplePay ve Visa kullanıcıları güvenlik açığının hedefinde. Mastercard veya Samsung Pay gibi uygulamaların bu açıktan etkilenmediği ifade ediliyor.

Birmingham Üniversitesi’nden araştırmanın ortak yazarı Dr. Tom Chothia, "iPhone sahipleri, transit ödemeler için ayarlanmış bir Visa kartı olup olmadığını kontrol etmeli ve öyleyse devre dışı bırakmalılar" dedi.

Öte yandan Visa, kullanıcılara kartlarının güvende olduğunu ve kart sahiplerinin bunları “güvenle” kullanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz DailyMail gazetesinde yer alana habere göre; dolandırıcılar, "Ortadaki Adam Saldırısı (MITM)" yönetimi ile kredi kartı bilgilerine ulaşabiliyor. Uzmanlara göre, Apple Pay, bu saldırı yöntemi karşısında savunmasız durumda.
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