Apple satışlarında sert düşüş: Beklentilerin çok altında

Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,10 dolardan 1,88 dolara düştü.





Apple, 2022’nin ekim-aralık dönemine ilişkin bilançoları açıklandı.Apple’ın açıklamasına göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda ilk çeyrek olarak kabul eden şirketin satışları bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 117,2 milyar dolara düştü.Şirket, 2021’nin aynı döneminde 123,9 milyar dolar gelir elde etmişti.Böylece Apple’ın satışları 2019’dan bu yana ilk kez yıllık bazda düştü. Aynı dönemde şirketin geliri 121,1 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin de altında kaldı.Apple’ın net karı 2022’nin ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 30 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı 2021’in aynı döneminde 34,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Bu dönemde Apple’ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları azalırken, tablet satışları arttı.iPhone satışlarının tutarı geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 65,8 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde Mac satışları da yüzde 29 azalışla 7,7 milyar dolara düşerken, iPad satışlarının tutarı yüzde 30 artışla 9,4 milyar dolara ulaştı.Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, CNBC’ye verdiği bir röportajda, şirketin finansal sonuçlarının güçlü dolar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimini etkileyen Çin’deki Covid-19 kısıtlamaları ile genel makroekonomik ortamdan etkilendiğini belirtti.