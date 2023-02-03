Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple, satışlarındaki en büyük düşüşü yaşıyor /03 Şubat 2023 09:42

Apple, satışlarındaki en büyük düşüşü yaşıyor

Teknoloji devi Apple'ın satışları 2022'nin sonunda, artan yaşam maliyeti ile karşı karşıya kalan müşterilerin satın alma gücünün düşmesi nedeniyle azaldı.

SHABER3.COM

iPhone’un üreticisinin satışları, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre %5 düştü.

Bu, 2019'dan bu yana en büyük üç aylık düşüş oldu ve tahminlerden daha kötü gerçekleşti.

Bu düşüş, birçok firmanın, özellikle pandemi sırasında yükselişe geçen teknoloji sektörü için, keskin bir ekonomik yavaşlama konusunda uyardığı sırada geldi.

Apple şirketinin CEO'su Tim Cook, firmanın "zorlu bir ortamda" yol aldığını söyledi.

Cook, satışlardaki düşüşü, iPhone’ların üretildiği Çin'deki Covid-19 nedeniyle arzdaki yavaşlamaya, doların diğer para birimlerine göre güçlenmesine ve Ukrayna'daki savaş ve pandeminin devam eden etkilerinden kaynaklanan daha geniş ekonomik durgunluğa bağladı.

Cook yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, "Dünya benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ederken ... Apple'ın bundan bağımsız olmadığını biliyoruz" dedi.

Apple, satışlardaki düşüşün tüm dünyada meydana geldiğini ve ürünlerinin çoğunu etkilediğini söyledi.

iPhone'ların satışları %8'den fazla düştü.

Diğer büyük teknoloji şirketleri de yatırımcılarla görüşmelerinde zorluk yaşadıklarını ifade ediyorlar.

E-ticaret işini yeniden canlandırmak için mücadele eden Amazon, çevrimiçi mağazalarındaki satışların 2022'nin son çeyreğinde bir yıl öncesine göre %2 düşüş kaydedildiğini söyledi.

Google ve YouTube'un ana şirketi olan Alphabet’in, şirketin ana gelir kaynağı olan reklamları kesmeleri, satışları yalnızca %1 arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, satışlarındaki en büyük düşüşü yaşıyor Sonraki Haber >>

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

"Biz dünyaya bir kez daha gelsek yine aynı şeyleri yaparız"

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:11