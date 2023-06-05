Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, SİRİ'de değişikliğe gidiyor /05 Haziran 2023 07:11

Apple, SİRİ'de değişikliğe gidiyor

Apple’ın WWDC etkinliği yaklaşırken, etkinlik öncesinde pek çok sızıntı meydana geliyor. Mark Gurman, son olarak Apple’ın, Siri özelinde yeni bir değişikliğe gidebileceğinden bahsetti.

SHABER3.COM

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başta iPhone'lar olmak üzere tüm akıllı cihazlarında kullanılan sesli asistanı Siri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

WebTekno'nun haberine göre; Apple ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin bu asistan ile ilgili son çalışmalarını paylaştı. Yapılan açıklama, Siri için devrim niteliğinde bir yeniliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

Halihazırda Siri'yi tetiklemek için "Hey Siri" şeklinde seslenilmesi gerekiyor. Üstelik bu durum, Siri'nin kullanıma sunulduğu ilk dönemlerden beri böyle.

Ancak Mark Gurman tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu durumun değişebileceğini gözler önüne seriyor. İddiaya göre Apple, Her Siri komutundaki "Hey" bölümünü kaldıracak. Dolayısı ile asistanı uyandırmak için yalnızca "Siri" denmesi yeterli olacak.

SİRİ YALNIZCA "SİRİ" KOMUTUYLA ÇALIŞACAK

Mark Gurman, attığı yeni bir tweette sanal asistan Siri’nin tetikleme cümlesinde yapılacak değişikliğin önümüzdeki haftanın duyuruları arasında yer alabileceğini söyledi.

Gurman 2022 Kasım ayında Apple’ın, Siri'nin "Hey Siri" ifadesini tetikleyici bir cümle olarak kullanmasına gerek kalmadan komutları anlayabilmesi ve yanıtlayabilmesi için bir yol üzerinde çalıştığınI söylemişti.

Yeni geliştirmeyle sanal asistan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek WWDC etkinliğinden sonra “Hey Siri” komutu yerine, kullanıcıların sadece "Siri" demeleriyle harekete geçebilir.

Apple'ın Siri ile ilgili tek çalışması tetikleme komutundan ibaret değil gibi görünüyor. Zira Gurman, Apple'ın ek bağlam sayesinde daha iyi yardım sağlamak için üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin Siri entegrasyonları üzerinde çalıştığını söylüyor.

Gurman başlangıçta Siri'deki değişikliklerin 2023 ya da 2024'te kullanıma sunulmasının beklendiğini söylemişti, ancak son tweet'i bunun önümüzdeki hafta yapılacak WWDC etkinliğinde tanıtılabileceğini gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, SİRİ'de değişikliğe gidiyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:37:12