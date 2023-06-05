Apple, SİRİ'de değişikliğe gidiyor

SİRİ YALNIZCA "SİRİ" KOMUTUYLA ÇALIŞACAK





ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başta iPhone'lar olmak üzere tüm akıllı cihazlarında kullanılan sesli asistanı Siri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.WebTekno'nun haberine göre; Apple ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin bu asistan ile ilgili son çalışmalarını paylaştı. Yapılan açıklama, Siri için devrim niteliğinde bir yeniliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor.Halihazırda Siri'yi tetiklemek için "Hey Siri" şeklinde seslenilmesi gerekiyor. Üstelik bu durum, Siri'nin kullanıma sunulduğu ilk dönemlerden beri böyle.Ancak Mark Gurman tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu durumun değişebileceğini gözler önüne seriyor. İddiaya göre Apple, Her Siri komutundaki "Hey" bölümünü kaldıracak. Dolayısı ile asistanı uyandırmak için yalnızca "Siri" denmesi yeterli olacak.Mark Gurman, attığı yeni bir tweette sanal asistan Siri’nin tetikleme cümlesinde yapılacak değişikliğin önümüzdeki haftanın duyuruları arasında yer alabileceğini söyledi.Gurman 2022 Kasım ayında Apple’ın, Siri'nin "Hey Siri" ifadesini tetikleyici bir cümle olarak kullanmasına gerek kalmadan komutları anlayabilmesi ve yanıtlayabilmesi için bir yol üzerinde çalıştığınI söylemişti.Yeni geliştirmeyle sanal asistan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek WWDC etkinliğinden sonra “Hey Siri” komutu yerine, kullanıcıların sadece "Siri" demeleriyle harekete geçebilir.Apple'ın Siri ile ilgili tek çalışması tetikleme komutundan ibaret değil gibi görünüyor. Zira Gurman, Apple'ın ek bağlam sayesinde daha iyi yardım sağlamak için üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin Siri entegrasyonları üzerinde çalıştığını söylüyor.Gurman başlangıçta Siri'deki değişikliklerin 2023 ya da 2024'te kullanıma sunulmasının beklendiğini söylemişti, ancak son tweet'i bunun önümüzdeki hafta yapılacak WWDC etkinliğinde tanıtılabileceğini gösteriyor.