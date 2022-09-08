Samanyolu Haber /Gündem / Apple tüm ürünlere zam yaptı /08 Eylül 2022 11:01

Apple tüm ürünlere zam yaptı

Yeni telefonu iPhone 14'ü tanıtan Apple, cihazın Türkiye'deki fiyatını 30 bin 999 TL olarak belirledi. Ayrıca tüm Apple ürünlerine de zam yapıldı.

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı tanıttı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmana binlerce kişi katıldı.

Öte yandan etkinliği öncesi Türkiye'deki online mağazası geçici olarak kapatılan Apple tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açtı.

Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edildi.

Yeni tanıtılan iPhone 14'ün en düşük fiyatı ise 30 bin 999 TL olarak belirlendi.
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