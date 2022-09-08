Apple tüm ürünlere zam yaptı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı tanıttı.





ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmana binlerce kişi katıldı.





Öte yandan etkinliği öncesi Türkiye'deki online mağazası geçici olarak kapatılan Apple tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açtı.





Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edildi.





Yeni tanıtılan iPhone 14'ün en düşük fiyatı ise 30 bin 999 TL olarak belirlendi.