Apple Türkiye’den bir zam kararı daha

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sonrası Apple ürünlerinin fiyatları da oldukça yükselmişti.





Apple, Türkiye'deki iPhone servis ücretlerine zam yaptı.





Zam sonrası belirlenen yeni fiyatlar şu şekilde:





iPhone batarya değişim ücretleri





iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max / X, XS, XS Max, XR batarya değişimi: 489 TL (eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus batarya değişimi: 349 TL (eski fiyat: 319 TL)

iPhone ekran değişim ücreti





iPhone 11 Pro Max ve XS Max ekran değişimi: 2.369 TL (eski fiyat: 2.190 TL)

iPhone 11 Pro, XS ve X ekran değişimi: 2.009 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone 11 ve XR ekran değişimi: 1.429 TL (eski fiyat: 1.349 TL)

iPhone 8Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 8 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 7 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 6S Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 5S ve 5C: 939 TL (eski fiyat: 869 TL)

Garanti dışı iPhone değişim ücretleri





iPhone 11 Pro Max ve XS Max: 6.319 TL (eski fiyat: 5.799 TL)

iPhone 11 Pro, XS, X: 5.799 TL (eski fiyat: 5.299 TL)

iPhone 11 ve XR: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8 Plus: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7 Plus: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7: 3.269 TL (eski fiyat: 2.999 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus: 2.499 TL (eski fiyat: 2.299 TL)

iPhone 6S ve 6: 2.069 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone SE, 5S ve 5C: 1.419 TL (eski fiyat: 1.299 TL)

Apple Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla birçok ürünün fiyatında yüzde 30’a varan bir artışa gitmişti. Zamlı iPhone fiyatları şöyle:





iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı

iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı

iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı

iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı

iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.

iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.