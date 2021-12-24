Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple Türkiye'den indirim kararı /24 Aralık 2021 09:57

Apple Türkiye'den indirim kararı

Kasım ayının başından beri dolar kurunun yüzde 72 artış göstermesiyle geçen hafta Türkiye fiyatlarında artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesinin ardından fiyatları indirdi. Ancak bu fiyatlar dövizin fırlamaya başladığı tarihteki fiyatların da üzerinde.

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Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zam ile iPhone 13'ü 19bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu bu ürünün yani iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

İndirim kararı sonrası Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

Geçen zamla birlikte 359 TL'ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.
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