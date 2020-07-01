Apple Türkiye'den zam yağmuru

Teknoloji devi Apple en fahiş zammı Mac Pro'ya yaptı. Daha önce satış fiyatı 42 bin 999 lira olan kule tipi Mac Pro, 9 bin 200 lira zamlanarak 52 bin 199 liradan satılmaya başlandı.







Önceki aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında.





MACBOOK AIR 8 BİN 699 TL





Daha önce 7 bin 999 lira başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.



