Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple Türkiye'den zam yağmuru /01 Temmuz 2020 14:47

Apple Türkiye'den zam yağmuru

Apple Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla birçok ürünün fiyatına yüzde 30’a varan zam yaptı.

SHABER3.COM

Teknoloji devi Apple en fahiş zammı Mac Pro'ya yaptı. Daha önce satış fiyatı 42 bin 999 lira olan kule tipi Mac Pro, 9 bin 200 lira zamlanarak 52 bin 199 liradan satılmaya başlandı.

Önceki aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. 

MACBOOK AIR 8 BİN 699 TL

Daha önce 7 bin 999 lira başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

Zam sonrasında Apple’ın güncel akıllı telefon fiyatları ise şöyle:
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