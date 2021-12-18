Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple ürünlerine dev zam! /18 Aralık 2021 11:53

Apple ürünlerine dev zam!

Apple, yeni yıl öncesi iPhone başta olmak üzere, tüm ürünlere yüzde 40 ila 50 arasında zamlı tarifeyi yürürlüğe koydu. Dolar/TL'nin son 2 haftada 12 TL'den 17'ye gelmesiyle yapılan yeni zamla birlikte Apple ürün fiyatları son 1 ayda yaklaşık iki kat artmış oldu.

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Buna göre, Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE 10 bin 499 TL'den, son çıkardığı iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 41 bin 999 TL'den satılacak. Apple kasım ayı sonunda dolar kurunun aniden 9'dan 12'ye sıçraması sonrası yüzde 30 civarı bir zam yapmıştı. Dolar/TL'nin son 2 haftada 12 TL'den 17'ye gelmesiyle yapılan yeni zamla birlikte Apple ürün fiyatları son 1 ayda yaklaşık iki kat artmış oldu.

Apple, kasım ayında tüm ürünlerine yaptığı zammın ardından yeni yıl öncesi tüm ürünlerine bir zam daha yaptı. Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.

Habertürk'ün aktardığına göre, yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.

Apple, dolar kurunun 9'lu seviyelerden hızla 12'ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple'ın ikinci zammı da dolar/TL'nin son 1 haftadan 13'ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.

Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store'da 10.99 TL olan dolar kurunu 17'ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store'daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı.

Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”

Yeni fiyatlar şu şekilde:



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