Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, usulsüzlükten dolayı 18 milyon dolar ödeyecek /29 Nisan 2020 19:25

Apple, usulsüzlükten dolayı 18 milyon dolar ödeyecek

FaceTime uygulamasında usulsüzlükle suçlanan Apple, 18 milyon dolar ceza ödeyecek.Apple, FaceTime uygulamasında usulsüzlükle suçlandığı davanın sonuçlandırılması için 18 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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Shift Delete’in haberine göre, 2017’de açılan davada Apple, iOS 6 sürümünde FaceTime uygulamasını bilerek kullanılamaz hale getirmekle suçlanıyordu. Bu yöntemle kullanıcıların cihazlarını iOS 7’ye yükseltmek zorunda kalarak mağdur edildiği belirtiliyordu.

Apple, iOS 6 boyunca FaceTime sunucularında kullandığı bağlantı sistemi için üçüncü parti yazılımlarına para ödüyordu. VirnetX adlı bir şirket tarafından patenti alınan bu sistem için Apple, artan FaceTime kullanıcıları ile birlikte milyonlar kaybetmeye başlamıştı.
 
iOS 7 ile yeni bir bağlantı sistemine geçerek üçüncü parti yazılımlarına ihtiyacı kalmayan Apple’ı davacılar, iPhone 4 ve 4S kullanıcılarının yazılımlarını iOS 6’dan yükseltmek istememeleri sonucu FaceTime uygulamasını bilerek kullanılamaz hale getirmekle suçladılar.

Apple, “ücretsiz bir uygulama olduğu için kullanıcılarının ekonomik zarara uğramış olmamasından” dolayı toplu davanın reddedilmesini istese de, bu istek kabul edilmedi. Sonuç olarak Apple, davanın sonuçlandırılması adına 18 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Apple 18 milyon dolar ödeyecek olsa da, toplu davada şikayetçi olanların üyelerinin her birinin alacağı ödeme 3 doları geçmeyecek.

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