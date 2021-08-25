Apple ve Google için bir ilk mi yaşanacak

Güney Kore, Apple ve Google tarafından işletilen uygulama mağazalarına kısıtlama getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.





Apple ve Google, yazılım geliştiricilerini yüzde 30 oranında komisyon ödemek zorunda bırakan ödeme sistemi nedeniyle dünya genelinde eleştirilere maruz kaldı.





Güney Kore'de Demokratik Parti, teknoloji şirketlerinin yazılım geliştiricilere çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını yasaklayacak bir yasa tasarısı sundu.





İktidar partisinin Ulusal Meclis'teki çoğunluğu düşünüldüğünde, "Telekomünikasyon Ticaret Yasası"nın bir sonraki tam oturumun gerçekleşeceği Pazartesi günü büyük olasılıkla kabul edileceği tahmin ediliyor.





Apple, 25 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada Güney Kore’deki yasa tasarısının, diğer kaynaklardan dijital ürün satın alan kullanıcıları dolandırıcılık riskine sokacağını, gizlilik korumasını düşüreceğini ve kullanıcıların App Store satın alımlarına olan güvenini zedelediğini belirtti.





Google Kamu Politikası Kıdemli Direktörü Wilson White, konu hakkında verdiği demeçte, "Bu hızlı süreç, mevzuatın Koreli tüketiciler ve uygulama geliştiricileri üzerindeki olumsuz etkisini yeterince incelemeye zaman tanımadı." ifadelerini kullandı.