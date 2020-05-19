Apple ve Google'a 'kopya oyun' davası açıldı

Video oyun şirketi Ubisoft, “Rainbow Six: Siege” oyunun kopyası olduğunu iddia ettikleri “Area F2¨yi sattığı gerekçesiyle Apple ve Google’a dava açıyor.







Chip Online’da yer alan habere göre Ubisoft, Alibaba’nın sahibi olduğu Ejoy’un ve Qookka Games’in, oyunun arayüz düzeni dahil, neredeyse her yanını kopyaladığı savunuyor.





Ubisoft, Apple ve Google’ı telif hakkı ihlali hakkında uyardığını, ancak iki şirketin de Area F2’yi uygulama mağazalarından kaldırmadığını belirtti. Ubisoft’un oyunun geliştiricisi yerine neden Apple ve Google’ı suçladığına dair bir açıklama yapılmadı.