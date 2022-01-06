Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple ve Google'ın milyarlarca dolarlık anlaşmasına yeni dava /06 Ocak 2022 13:38

Apple ve Google'ın milyarlarca dolarlık anlaşmasına yeni dava

Apple ve Google'ın arama motoru anlaşması yeniden mahkemelik oluyor. Belgelere göre Alphabet, iPhone üreticisine yılda 8-12 milyar dolar arası bir para ödüyor.

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Apple ve Google günümüz teknoloji dünyasının önde gelen devleri arasında yer alıyor. 

Akıllı telefon işletim sistemi de dahil olmak üzere birçok alanda rakip olan bu iki firmanın uzun yıllardır devam eden büyük bir anlaşması var. Google, Apple telefonlarda varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için her yıl şirkete milyarlarca dolar ödüyor. 

Bu anlaşma 15 yıldan uzun bir süredir devam ediyor ve zaman zaman diğer Bing ve DuckDuckGo gibi diğer arama motorlarının tepkisini çekiyor. 

Öyle ki bu tartışmalar nedeniyle geçen yıl tekelleşme karşıtı yasayı deldikleri gerekçesiyle Apple ve Google'ın bu anlaşması mahkemelik olmuştu. 

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Google her yıl Apple'ın iOS'taki tarayıcısı Safari'nin varsayılan arama motoru olabilmek için 8-12 milyar dolar arasında bir ücret ediyor. 


Google'ın üst kuruluşu Alphabet bu anlaşmayla hem Apple'ı tarayıcı pazarından uzak tutuyor hem de rakiplerine kıyasla iPhone ve iPad kullanıcıları üzerinde büyük bir söz hakkı elde ediyor. 

Android tarafında ise yazılımın sahibi Google olduğu için kendi arama motoru varsayılan olarak geliyor. Yani Alphabet mobil arama motoru dünyasının tamamına bu anlaşmayla hakimiyet kuruyor. 

28 sayfalık yeni davada, Google bu anlaşmayla, "Önemli ve adil olmayan bir avantaj" yakalıyor. 
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