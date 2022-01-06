Apple ve Google'ın milyarlarca dolarlık anlaşmasına yeni dava

Apple ve Google günümüz teknoloji dünyasının önde gelen devleri arasında yer alıyor.





Akıllı telefon işletim sistemi de dahil olmak üzere birçok alanda rakip olan bu iki firmanın uzun yıllardır devam eden büyük bir anlaşması var. Google, Apple telefonlarda varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için her yıl şirkete milyarlarca dolar ödüyor.





Bu anlaşma 15 yıldan uzun bir süredir devam ediyor ve zaman zaman diğer Bing ve DuckDuckGo gibi diğer arama motorlarının tepkisini çekiyor.



