Apple ve Spotify yönetimlerinden Rusya ile ilgili yeni karar

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İrlanda tescilli Apple Distribution International şirketi ile İsveç tescilli Spotify AB şirketi, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında Rusya'da ofis açtı. İrlanda tescilli Apple Distribution International şirketi ile İsveç tescilli Spotify AB şirketi, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında Rusya'da ofis açtı.





Teknoloji devleti Apple ve Spotify, yasal zorunluluğu yerine getirerek Rusya'da ofis açtı.





Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Apple ve Spotify şirketlerinin 'Rusya’da şube, ofis veya tüzel kişilik açma yükümlülüğünü yerine getirdiği' ifade edildi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2021 tarihinde, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasa tasarısını imzalamıştı.







