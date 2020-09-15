Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı

Daha önce Apple Watch Pro ve Apple Watch isimleriyle de çıkabileceği söylenen yeni seri, bir önceki seriye göre çok daha gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.







Teknoloji devinin yeni akıllı saati, daha önceki modellerine benzer bir şekilde kenarları yuvarlanmış dikdörtgen bir yapıya sahip.





Yani Apple, bu sene de yeni akıllı saatinin tasarımında radikal bir tasarım yapmadı. Şirket, daha önce yuvarlak yapıya sahip saat tasarımlarının patentleriyle karşımıza çıkmıştı.





Apple, yekpare bir parçadan yeni bir kordonunu da tanıttı. Solo Band ismiyle çıkış yapacak kordon farklı boyutlarda satılacak. Bu boyutlar arasından size uygun olanı seçerek kordonu kullanabileceksiniz.





Yeni Apple Watch Series 6, şirketin açıklamasına göre daha önceki seriden yüzde 20 daha iyi performans sunan S6 işlemcisine sahip olacak. Akıllı saat, altın, grafit, mavi ve Product (RED) versiyonlarıyla satışa çıkacak.





Daha önce ortaya atılan iddialar, yeni Apple Watch'un daha büyük bir bataryayla birlikte geleceğine işaret ediyordu. O iddialar doğru çıktı ve Apple, yeni akıllı saatinin batarya kapasitesini artırdı.





Apple Watch kullanıcıları, artık daha uzun sürelerle cihazlarını şarj etmeden kullanabilecekler.





Ancak daha büyük bataryanın bir de götürüsü oldu: Apple, yeni akıllı saatinde 3D Touch özelliğine artık yer vermiyor. Şirket, bu özelliğin kaldırılmasıyla birlikte cihazın içinde bulunan Taptic Engine'e de ihtiyaç duymadığından, saatin gövdesinde ekstra bir yer açılmış oldu. Bu boşluk da daha büyük bir bataryayla dolduruldu.





Daha uzun bir kullanım süresi vadeden büyük batarya, daha iyi uyku takibinin de önünü açmış oldu. Büyüyen batarya kapasitesiyle birlikte Apple Watch Series 6, uyku sırasında daha çok sensörünü çalıştırarak kullanıcılarına nabızları, hareketleri ve hatta yeni sensör sayesinde oksijen seviyeleri hakkında bilgiler sunacak.





Her yeni modelle sağlık takibi konusunda yeni gelişmeler getiren Apple, bu sene yeni sensörüyle birlikte kandaki oksijen seviyesini dahi ölçebilecek. Akıllı saat, yalnızca 15 saniye içinde sonuç verecek ve ölçtüğü değerler sağlıklı sayılan seviyenin altında olunca kullanıcılarını uyaracak.





Apple Watch Series 6 ile birlikte Apple, akıllı saatine yeni arayüz tasarımları da sundu. Tasarımlar, zevklere göre seçilebilecekken yaptığınız işe veya bulunduğunuz duruma göre de değiştirilebilecek.





Yeni Apple Watch Series 6, tanıdıklarınızı ve özellikle çocuklarınızı takip etmenizi sağlayacak. Saatler, tek bir iPhone'a bağlanabilecek ve bu iPhone üzerinden kontrol edilebilecek.