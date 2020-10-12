Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak? /12 Ekim 2020 14:40

Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak?

Apple'ın, yarın ABD'nin California eyaletinde Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve bir dizi yeni ürününü tanıtması bekleniyor.

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5G teknolojisi
Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.

Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

iPhone 12 serisi: 4 yeni model
Piyasa uzmanlarına göre görece daha ucuz iPhone 11'lerin yerine iki iPhone 12 modeli geliyor.

Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulacağı belirtilen küçük telefonun ekranının 5,4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6,1 inç olacağı söyleniyor.

Bu modellerde LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağı beklentisi var.

iPhone 12 Pro ve Pro Max
Üst segment iki modelin ise iPhone 11'lerde olduğu gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması bekleniyor.

Techradar.com sitesine göre iPhone 12 Pro, 6,1 inç (iPhone 11 Pro'nun ekranı 5.8 inç) iPhone 12 Pro Max'ın ekranı da 6,7 inç (iPhone 11 Pro Max'ın ekranı 6,5 inç) olacak.

A14 Bionic işlemci
Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.

Ayrıca bu telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu iki modelle üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunması bekleniyor.

Tüm yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olup olmayacağı bilinmiyor.

Ancak beklenti sadece Pro modellerinin yeni nesil ağları destekleyeceği yönünde.
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