Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak?

5G teknolojisi

Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.





Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.





iPhone 12 serisi: 4 yeni model

Piyasa uzmanlarına göre görece daha ucuz iPhone 11'lerin yerine iki iPhone 12 modeli geliyor.





Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulacağı belirtilen küçük telefonun ekranının 5,4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6,1 inç olacağı söyleniyor.





Bu modellerde LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağı beklentisi var.



