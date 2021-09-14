Apple yeni iPhone’u açıklıyor

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 13 tanıtılıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan lansmanda tanıtılan iPhone 12 büyük yankı uyandırmıştı. Bu yıl gözler iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’e çevrildi. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak.







YENİ iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?





Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların tanıtımları başladı. Apple CEO’su Tim Cook yeni ürünlerin özelliklerini duyuruyor.





iPad Mini:





Touch ID özelliğinin yer aldığı iPad mini, 5G destekli olarak kullanıcıya sunulacak. Yeni iPad mini’nin ABD satış fiyatı ise 499 dolar.





Apple Watch Series 7:





Yeni Apple Watch Series 7’ye emoji kullanım özelliğiyle birlikte klavye de geldi. Yeni saat 399 dolardan satışa sunulacak.





iPHONE 13’ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?





İnternete sızdırılan fiyat listesine göre, iPhone 13 mini’nin standart modeli 850 dolardan satışa sunulacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle kullanıcıya sunulacak.





iPhone 13 Pro Max’in 1 TB depolama alanına sahip cihazının Türkiye’de yaklaşık 36 bin liraya satışa sunulacağı öne sürülüyor. iPhone modellerinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:





iPhone 13 Mini fiyatları:





iPhone 13 Mini 64 GB: 850 dolar





iPhone 13 Mini 128 GB: 927 dolar





iPhone 13 Mini 256 GB: 1.051 dolar





iPhone 13 fiyatları:





iPhone 13 64 GB: 973 dolar





iPhone 13 128 GB: 1.051 dolar





iPhone 13 256 GB: 1.174 dolar





iPhone 13 Pro fiyatları:





iPhone 13 Pro 128 GB: 1.313 dolar





iPhone 13 Pro 512 GB: 1.622 dolar





iPhone 13 Pro 1 TB: 2.055 dolar





iPhone 13 Pro Max fiyatları:





iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.437 dolar





iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.746 dolar





iPhone 13 Pro Max 1 TB: 2.179 dolar