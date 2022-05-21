Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'un yeni işletim sistemi iOs 16 ile ilgili 1 iyi bir kötü haber /21 Mayıs 2022 14:25

iPhone'un yeni işletim sistemi iOs 16 ile ilgili 1 iyi bir kötü haber

Apple, yeni işletim sistemi iOS 16'yı haziranda ayında duyurmaya hazırlanıyor. Buna göre yeni işletim sisteminin üç telefon modelinde çalışmayacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Apple, Worldwide Developers Conference 2022'de yeni işletim sistemi iOS 16'yı duyurmaya hazırlanıyor. ShiftDelete'te yayınlanan habere göre, yeni işletim sistemi Phone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) modellerinde çalışmayacak.

Günümüzde neredeyse 7 yaşında olan bu telefonlar, artık nispeten eski modeller olarak değerlendiriliyor. Söz konusu modellerin iOS 16 alamayacağı şu an için bir iddia. Apple henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gerçekten de söylendiği gibi bu cihazların güncellemeye hak kazanamaması, yaşları ve donanımları itibariyle gayet olası görünüyor.
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