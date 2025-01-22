Apple yine dünyanın en değerli markası seçildi





APPLE MARKA DEĞERİNİ YÜZDE 11 ARTIRDI





TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ WALMART ZORLUYOR





2025’TE DAHA FAZLA ÇİNLİ ŞİRKET GÖRECEĞİZ





APPLE PAHALI AMA FİYATINA DEĞER BİR MARKA





MİCROSOFT YAPAY ZEKA İLE YÜKSELDİ





ABD MARKA DEĞERİ AÇISINDAN LİDER

Velev News'te yer alan habere göre dünyanın en değerli 500 markası geçtiğimiz yıl marka değerlerini yüzde 10 arttırdı. Bu artış, yüzde 3’e ulaşan küresel ekonomik büyümenin epey üstünde. İlk beş markadan üçünün teknoloji şirketi olmasıyla teknoloji devleri bu yükselişe öncülük etti.Brand Finance, 2025 yılı için küresel çapta en değerli 500 markayı ortaya koyan Global 500 raporunu günü yayınladı.Brand Finance’e göre Apple, yüzde 11’lik bir artışla 2025 yılında 574,5 milyar dolar marka değeriyle bir kez daha ilk sırada yer aldı. Marka, Amazon’un birinciliği yüzde 1’lik bir farkla kaçırdığı 2023 yılı hariç, 2021’den bu yana her yıl zirvede yer aldı.Bu yıl Microsoft, marka değerinin yüzde 35 artışla 461,1 milyar dolara yükselmesiyle ikinci sırada yer aldı. Google, geçen yıla kıyasla yüzde 24’lük bir artışla 413 milyar dolar marka değeriyle üçüncü sırada yer aldı.Amazon yüzde 15’lik bir artışla 356,4 milyar dolar marka değeriyle dördüncü sırada yer alırken, Walmart yüzde 42’lik bir artışla 137,2 milyar dolar marka değeriyle beşinci sırada yer aldı.Samsung, TikTok/Douyin, Facebook, Nvidia ve State Grid Corporation of China da bu yıl ilk 10 marka arasında yer aldı. Nvidia, marka değerinin geçen yıl yüzde 98 artmasının ardından ilk kez ilk 10 listesinde yer aldı.TikTok/Douyin, DraftKings, Fanduel, Nvidia ve AMD, Pinduoduo, BYD, Apple, TSMC, Microsoft ve Lilly ile birlikte 2020’den bu yana marka değeri en çok artan şirketlerden bazıları oldu.Brand Finance’in başkanı ve icra kurulu başkanı (CEO) David Haigh bir basın açıklamasında şunları söyledi:2020’den bu yana en çok büyüyen markalara ilişkin analizimiz, teknoloji şirketlerinin sürdürülebilir marka büyümesi konusunda tekel olmadığını ortaya koyuyor.Bu uzun vadeli bakış açısı bir başka önemli küresel eğilimi de güçlendiriyor. TikTok, Pinduoduo ve BYD gibi Çinli markaların değer yaratarak ve yerleşik marka liderlerine meydan okuyarak nasıl öncülük ettikleri. Çin marka oluşturma stratejilerini geliştirmeye ve kaliteye odaklanmaya devam ettikçe, 2025 yılında daha fazla Çinli şirketin küresel pazara girmesini bekliyoruz.Apple’ın marka değeri, devam eden güçlü marka sadakati nedeniyle son zamanlarda büyük ölçüde arttı. Şirket, mayıs ayında iPad Pro ve iPad Air ile birlikte Eylül 2024’te iPhone 16’yı piyasaya sürdü. iPad mini de Ekim 2024’te piyasaya sürüldü.Bununla birlikte, son zamanlarda yapay zeka alanındaki ilerlemesini daha da çeşitlendirdi.Araştırmamıza göre, katılımcıların yüzde 50’sinden fazlası Apple’ı pahalı ama fiyatına değer bir marka olarak tanımlıyor ve bu da markanın fiyat primi talep etme kabiliyetini güçlendiriyor.Benzer şekilde Microsoft da geçtiğimiz yıl özellikle OpenAI ile yaptığı işbirlikleri aracılığıyla yapay zekaya büyük yatırımlar yaptı. Bu, süper bilgi işlem ve yapay zeka destekli yeni deneyimlere odaklanan birkaç milyar dolar değerinde uzun vadeli bir ortaklık.Amazon’un bulut bilişim operasyonları ve e-ticareti geçtiğimiz yıl yatırımcıların büyük ilgisini çekerek markanın büyümesine katkıda bulundu. Şirketin geçtiğimiz yılki gelir artışı da buna yardımcı oldu. Ayrıca şirket, ürün yelpazesini genişletmeye ve teslimat hızını artırmaya daha fazla odaklandı.Benzer şekilde Walmart da geçtiğimiz yıl pazarlama ve reklam gelirlerini artırmaya daha fazla odaklanırken, dijital hizmetlerini geliştirdi ve daha varlıklı müşterileri kendine çekmeyi başardı.Brand Finance’e göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 194 markayla ilk 500 şirketin toplam marka değerinin yüzde 52,9’unu oluşturdu. Çin 69 marka ile yüzde 15 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 5,8 ile 27 markaya sahip Almanya yer aldı.Dördüncü sıradaki Japonya, toplam marka değerinin yüzde 5,1’ini oluşturmasına rağmen, 36 markayla Almanya’dan daha fazla sayıda markaya sahip. Benzer şekilde, beşinci sıradaki Fransa’nın 35 markası vardı, ancak toplam marka değerinin yalnızca yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.Marka değeri açısından en üst sıradaki sektöre gelince, bankacılık 78 marka ile toplam marka değerinin yüzde 12,7’sini oluşturarak tacı aldı. Perakende sektörü 45 markayla yüzde 11,4’lük bir oranla ikinci sırada yer alırken, medya sektörü 24 markayla yüzde 10,3’lük bir oranla üçüncü sırada yer aldı. Elektronik sektörü toplam marka değerinin yüzde 8,2’sini oluştururken, internet ve yazılım sektörü yüzde 6,5’lik bir paya sahip oldu.