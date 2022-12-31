Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple'a 105 milyon dolar 'vergi' cezası /31 Aralık 2022 16:37

Apple'a 105 milyon dolar 'vergi' cezası

Apple Japonya, turiste vergisiz ürün satışı nedeniyle 105 milyon dolar ceza aldı. İlgililerin Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediliyor.

SHABER3.COM

Apple Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle 14 milyar yen (105 milyon dolar) cezaya çarptırıldı

Tokyo Bölgesel Vergilendirme Dairesi, Apple'ın Japonya şubesinin 2020-2021 yıllarına ait yaklaşık 140 milyar yen değerindeki tüketim vergisinden muaf satışlarını incelemeye aldı.

İncelemeye göre, markanın bazı şubelerinde, yabancı turistlere iPhone dahil bazı ürünlerin toptan satıldığı ve bu satışlarda tüketim vergisinin sehven uygulanmadığı ortaya çıktı.

Resmi Kyodo ajansına göre, Apple Japonya, ürünlerin vergiden muaf şekilde satılmasının istismar edildiği gerekçe gösterilerek 14 milyar yen (105 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Vergi Dairesi, istismar eylemine karışan kişilerin, Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediyor.

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre 2022 mali yılı satışları 26 milyar dolara ulaşan Apple Japonya, bu yıl haziran ayında kendi kararıyla, vergiden muaf satışları durdurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple'a 105 milyon dolar 'vergi' cezası Sonraki Haber >>

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:04