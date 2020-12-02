Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a İspanya ve Belçika'da 'değersizleştirme' davası /02 Aralık 2020 19:14

Apple'a İspanya ve Belçika'da 'değersizleştirme' davası

Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD'li teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle İspanya ve Belçika'da dava açtı. İtalya ve Portekiz'de de dava açılacağı açıklandı.

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Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, ABD'li teknoloji devi Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

KİŞİ BAŞINA 60'AR EURO TAZMİNAT

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar euro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Apple, geçen günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.
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