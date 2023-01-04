Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a kötü haber /04 Ocak 2023 10:49

Apple'a kötü haber

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. Apple bu nedenle tedarikçilerine daha az parça üretmelerini söylediği bildirildi.

SHABER3.COM

Amerikan teknoloji devi Apple'ın borsa değeri 2 trilyon doların altına düştü. Apple'ın, zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar da dahil olmak üzere bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği bildirildi.

iPhone üreticisi Apple'ın hisseleri Salı gününden bu yana %4'ten fazla düştü. Bu yılın ilk ticaret gününde şirketin hisse fiyatı 124.19$'a düştü.

Apple'ın hisse değerindeki düşüşün, şirketin Çin'deki fabrikasında Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone tedarikine ilişkin artan endişelerden kaynaklandığı bildirildi. Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.

Piyasa değeri ilk olarak 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolara ulaşan Apple, 19 Ağustos 2020'de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

3 Ocak 2022'de Apple, kısa sürede 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.


DAHA AZ PARÇA YAPACAĞIZ
Öte yandan Japon Nikkei Asia gazetesinin dün yayınladığı bir haberde Apple'ın, zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar da dahil olmak üzere bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği bildirildi.
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