Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a rekor 'su geçirmezlik' cezası /30 Kasım 2020 20:08

Apple'a rekor 'su geçirmezlik' cezası

İtalya Rekabet Kurumu, "dürüst olmayan" iPhone reklam kampanyaları nedeniyle Apple'a 10 milyon Euro para cezası verdi.

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Kurum, Apple'ın reklam ve promosyon materyallerinde iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair yanıltıcı bilgi verdiği görüşünde.

Apple; iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile ilgili çeşitli pazarlama materyallerinde bu akıllı telefonların modeline bağlı olarak 1-4 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabileceğini belirtiyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre İtalya Rekabet Kurumu, iPhone reklamlarındaki suya dayanıklılık özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğunu ve normal kullanım koşullarında geçerli olmayan bu durumun tanıtımlarda netleştirmediğini söyledi.

Kurum ayrıca sıvı nedeniyle zarar gören iPhone'ların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasını da doğru bulmadı. Apple geride bıraktığımız 2018 yılında da İtalya'da akıllı telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı için 10 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
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