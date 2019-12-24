Apple'a şantaj yapan Türk hacker'a hapis cezası

Çektiği ve YouTube'a yüklediği videoda, Albayrak, 300 milyon iCloud hesabını çaldığını iddia etti ve Apple'dan para istedi. Onedio'daki habere göre, Albayrak mahkemedeki ifadesinde, siber suçun içine girdiğinde ve yükselmeye başladığında her şeyin daha ilgi çekici hale geldiğini söyledi ve, "İnternette gücünüz olduğunda herkes size saygı duyuyor. Bu da şöhret sahibi olmanızı sağlıyor. Bugünlerde herkes bunu kovalıyor" dedi.





İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı NCA kıdemli araştırmacısı Anna Smith ise, Albayrak'ın adaletten kaçabileceğine inandığını söyledi ve, "İnsanların kişisel bilgilerini ele geçirdikten ve çok uluslu büyük bir şirkete şantaj yaptıktan sonra adaletten kaçabileceğine inanıyordu. Amacı şöhrete ve paraya ulaşmaktı; ancak NCA, siber suçluları adalete teslim etmeye kararlıdır" yorumunu yaptı.





22 yaşındaki Albayrak, 319 milyon iCloud hesabını ele geçirdiğini iddia ederek Apple'a şantaj yapmış ve para istemişti. Albayrak, NCA tarafından Londra’daki evinde yakalanmıştı. Albayrak’ı tutuklayan kolluk kuvvetleri, Türk hacker’ın telefon, bilgisayar ve sabit diskler dahil olmak üzere tüm dijital cihazlarına el koymuştu.Albayrak, Apple'dan 133 bin İngiliz sterlini değerinde Bitcoin ve iTunes kuponu talep etmişti.