Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Apple'da Tim Cook’un yerine gelecek isim belirlendi' /13 Eylül 2020 19:58

'Apple'da Tim Cook’un yerine gelecek isim belirlendi'

Apple’ın Steve Jobs döneminde yenilik anlamında pek çok sektörde öncü olduğu bir gerçek. Bununla birlikte Tim Cook döneminde ilk kez 2 trilyon dolar değerlemeyi geride bıraktı ve kimine göre Apple tarihindeki en başarılı ekip; Tim Cook ve arkadaşları.

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Henüz teknoloji dünyasının en başarılı patronları arasında gösterilen Tim Cook’un koltuğunu bırakmaya niyeti yok ancak gelen bilgilere göre şirket içerisinde gelecek yıllar için bazı hazırlıklar yapılıyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre, mevcut yönetimin yerine kimlerin geleceğinin belirlenmesi ve bu kişilerin de sorumluluklarını buna göre belirlemesi yönünde şirket içerisinde bir kanaat oluştu. Bu bakımdan şimdiden sonraki dönemin yönetimi şekillenmeye başladı.

Apple'a yakın kaynaklar, Tim Cook’un koltuğuna operasyonlardan sorumlu şef Jeff Williams’ın geçeceğini belirtiyor. Jeff Williams uzun yıllardır operasyonları yönetiyor ve Apple Watch gibi pek çok yeni ürün geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Üretim, tedarik zinciri ve bileşen tedariği konularında hali hazırda tek yönetici konumunda. Williams’ın patronluk koltuğuna en yakın isim olduğu vurgulanıyor.

Apple’ın diğer bir ekran yüzü olan Phil Schiller bilindiği üzere global pazarlamadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini bırakmış ve yerine Greg Joswiak getirilmişti. 56 yaşındaki Joswiak’ın yerine ise hali hazırda iPhone pazarlamasından sorumlu 42 yaşındaki Kaiann Drance’ın getirilmesi bekleniyor.

MacOS tanıtımlarının sempatik ismi Craig Federighi ise yazılımdan sorumlu başkan yardımcılığı görevini ya akıllı sistemlerden sorumlu Sebastien Marineau-Mes’e ya da çekirdek uygulamalardan sorumlu Jon Andrews’e bırakacak.

Yine Apple’ın emektar isimlerinden hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue da aynı departmanda üst yönetici olan Peter Stern’e görevini devredecek. Yine Jeff Williams’dan boşalan operasyon şefi konumuna Sabih Khan veya Priya Balasubramaniam isimlerinden birisinin getirilmesi bekleniyor.

Elbette bugün veya yarın şeklinde net bir tarih belirtmek mümkün değil ancak hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Steve Jobs’un zamansız aramızdan ayrılışı, iPhone’un babası Scott Forstall’ın bazı sıkıntılar sonucunda istifası, iPod’un babası Tony Fadell’in gidişi, yine efsane tasarımcı Johny Ive’ın istifası derken 2007 yılındaki kemik kadrodan geriye Eddy Cue ve Phil Schiller kalmıştı.
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