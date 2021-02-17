Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'daki yeni güncellemeyle birlikte 217 yeni emoji geliyor /17 Şubat 2021 22:19

Apple'daki yeni güncellemeyle birlikte 217 yeni emoji geliyor

Apple şirketinin, iOS 14.5 güncellemesinde 217 yeni emojiyi de kullanıma sokmasının beklendiği ifade edildi.

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ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, iOS 14.5 güncellemesinde 217 yeni emoji getiriyor. Yeni emojilerin cinsiyet ve ten rengiyle ilgili olması dikkat çekti.

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14.5 sürümüyle 217 yeni emoji getiriyor. Yeni getirilecek emojilerin çoğunlukla ten rengi ve cinsiyetle alakalı olduğu öğrenildi.

Emojiler arasında kirli sakallı erkek ve kadın emojilerinin yanı sıra, homoseksüel bireyler için de emojilerin güncellendiği ifade edildi. Yeni emojiler arasında Koronavirüs salgınına dikkat çekmek için aşı da yer aldı.
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