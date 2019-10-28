Samanyolu Haber /Dünya / Apple'dan iPhone 5 sahiplerine uyarı /28 Ekim 2019 17:15

Apple'dan iPhone 5 sahiplerine uyarı

Apple, yeni işletim sistemi iOS 13'ü desteklemeyen iPhone 5 sahiplerine, 'güncelleme' uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen haftalarda yeni işletim sistemi iOS 13'ü kullanıcılarına sundu. Bu güncellemeden mahrum kalan modellerden birisi olan iPhone 5 için ise Apple'dan bir uyarı geldi.  

İnternet sitesinde konuyla ilgili blog yazısı yayımlayan Apple, iPhone 5 kullanıcılarından iOS 10.3.4 sürümünü yüklemesini istedi.

Aynı açıklamada güncellemenin yapılmaması durumunda kullanıcıların neler ile karşılaşacağı bilgisine de yer verildi. Buna göre, eğer bir iPhone 5 sahibi, telefonuna güncelleme yapmazsa saat ve tarih gibi temel verilere dayalı olan yazılımları kullanamayacak. 

Bu uygulamalar arasında telefon sahiplerinin olmazsa olmazları arasında yer alan e-posta sevisi, Safari ve iCloud bulunuyor. 

Apple'ın güncelleme için verdiği son tarih ise 3 Kasım 2019.
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