Apple'dan Uygur zulmüne tepki

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli kamera ve parça tedarikçisi Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı iddia edildi.







Bloomberg’in haberine göre, Apple'ın, ABD tarafından Temmuz 2020’de zorla çalıştırma uygulamaları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Ofilm Group ile sözleşmelerini bitirdiği ileri sürüldü.





Konuyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Apple’ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken, ABD'li teknoloji şirketinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.





Çinli firma, dün, ismini paylaşmadığı "özel bir denizaşırı müşterisi"nin, ürünlerini almayı durdurduğunu açıklamıştı.





İsveç merkezli giyim firması H&M, Eylül 2020'de, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.





Sümerra, Bureau Veritas SA, TUV SUD, RİNA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan'dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.