Apple'de telefonu kaybetmek tarihe karışacak

Apple, telefon kaybetmeyi tarihe karıştıracak bir yeniliğe imza atıyor. iOS 15 ile gelen yeni özellikle telefonunuz kapalı olsa dahi artık bulabileceksiniz.







CHIP'in haberine göre Find My özelliği artık cihazları kapatıldıktan sonra bile bulabilecek. Evet, iPhone kapalı olsa bile bu özellik çalışacak ve Find My, uygulaması artık iPhone'u her zaman bulabilmenizi sağlayacak.





Böylece bir nevi Apple'ın AirTag görevi görecek olan Find My, kayıp iPhone kapalı olsa bile telefonunuzun yerini size gösterebilecek. Bu yeni özellik, iPhone'u kapatsanız bile aslında tam olarak kapanmadığını ve çok düşük güç tüketen bekleme moduna alındığını gösteriyor.





Hatta öyle ki, iPhone'unuz çalındıktan veya kaybolduktan sonra bir başkası tarafından fabrika ayarlarına döndürülmüş olsa dahi Find My uygulaması size yerini göstermeye devam edebiliyor. Ancak bunun için Aktivasyon Kilidi'ni etkinleştirmeniz gerekiyor.