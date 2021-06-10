Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'de telefonu kaybetmek tarihe karışacak /10 Haziran 2021 20:47

Apple'de telefonu kaybetmek tarihe karışacak

Cep telefonlarında bulunan 'telefonumu bul' özelliği, telefon kapalı olduğu durumlarda işlevsiz hale geliyordu. Kaybedilen telefonun konumunu bulabilmek için telefonun açık olması ve bağlantısının aktif olması gerekiyordu.

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Apple, telefon kaybetmeyi tarihe karıştıracak bir yeniliğe imza atıyor. iOS 15 ile gelen yeni özellikle telefonunuz kapalı olsa dahi artık bulabileceksiniz.

CHIP'in haberine göre Find My özelliği artık cihazları kapatıldıktan sonra bile bulabilecek. Evet, iPhone kapalı olsa bile bu özellik çalışacak ve Find My, uygulaması artık iPhone'u her zaman bulabilmenizi sağlayacak.

Böylece bir nevi Apple'ın AirTag görevi görecek olan Find My, kayıp iPhone kapalı olsa bile telefonunuzun yerini size gösterebilecek. Bu yeni özellik, iPhone'u kapatsanız bile aslında tam olarak kapanmadığını ve çok düşük güç tüketen bekleme moduna alındığını gösteriyor.

Hatta öyle ki, iPhone'unuz çalındıktan veya kaybolduktan sonra bir başkası tarafından fabrika ayarlarına döndürülmüş olsa dahi Find My uygulaması size yerini göstermeye devam edebiliyor. Ancak bunun için Aktivasyon Kilidi'ni etkinleştirmeniz gerekiyor.
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