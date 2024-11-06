Apple'ı zirveden etti: İşte zirvenin yeni sahibi

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.





Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.





TOPLAM DEĞERİ 3,43 TRİLYON DOLARA ERİŞTİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.





Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.





HİSSELERİ YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 182,5 DEĞER KAZANDI

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.





Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.