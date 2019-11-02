Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı /02 Kasım 2019 10:21

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 'Apple TV+' (Apple TV plus) Cuma günü itibariyle 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı.

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı



Apple yeni uygulamasıyla Netflix ve Amazon'a rakip oldu.

Ancak şirket, rakiplerinden farklı olarak yalnızca Apple tarafından üretilen orijinal içerikler sunacak.

Netflix ve Amazon gibi diğer platformlar, daha önce beyaz perdeye giren veya televizyonlarda yayınlanan dizileri de izleme imkânı sağlıyor.

iPhone satışları düşen Apple, üyelik sistemiyle işleyecek yeni uygulamayla yüz milyonlarca kişiyi platforma çekmeyi hedefliyor.

İçeriklere milyarlarca dolar ödeyen Netflix'in 150 milyondan fazla üyesi var.

Apple'ın çevrimiçi film ve dizi platformu Apple TV+, 10 Eylül 2019'dan sonra yeni iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod touch alanlara bir yıllığına ücretsiz olacak.

Diğer kullanıcılar da 7 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra ayda 4.99 dolar ödeyerek hizmetten faydalanabilecek.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre platform 40 dilde altyazı ve dublaj imkânı sunuyor.
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