Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı









Apple yeni uygulamasıyla Netflix ve Amazon'a rakip oldu.





Ancak şirket, rakiplerinden farklı olarak yalnızca Apple tarafından üretilen orijinal içerikler sunacak.





Netflix ve Amazon gibi diğer platformlar, daha önce beyaz perdeye giren veya televizyonlarda yayınlanan dizileri de izleme imkânı sağlıyor.





iPhone satışları düşen Apple, üyelik sistemiyle işleyecek yeni uygulamayla yüz milyonlarca kişiyi platforma çekmeyi hedefliyor.



