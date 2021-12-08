Apple'ın 'gizli anlaşma'sı sızdı: Tam 275 milyar dolar!





ABD, The Information tarafından yayınlanan Apple raporunu konuşuyor. Söz konusu belgelere göre, Apple 2016 yılında Çin ile 275 milyar dolarlık gizli bir anlaşma imzaladı.





Business Insider'da yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Apple, Çin ekonomisini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı vaat ediyor.





Sızdırılan rapor Apple'ın bu adımlar karşılığında bazı muafiyetlere sahip olmasının hedeflendiği bilgisini de içeriyor.





Ayrıca görüşmelerin bizzat şirketin CEO'su Tim Cook tarafından yürütüldüğü de raporun en dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.





Belgelere göre, Cook, Apple Pay, iCloud ve App Store'a yönelik kısıtlamalara karşı Çin'deki yetkililere lobi yaptı.